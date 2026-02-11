Real Madryt szykuje ofertę za Enzo Fernandeza. Szalona propozycja

Real Madryt szykuje ofertę za pomocnika Chelsea, Enzo Fernandeza. Hiszpański klub planuje zaproponować Eduardo Camavingę oraz dopłatę w wysokości 60 milionów euro, co odpowiada 52 milionom funtów - poinformowała stacja telewizyjna DSports.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Enzo Fernandez coraz bliżej Realu Madryt

Real Madryt w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego planuje poważnie wzmocnić swój środek pola. Ekipa Królewskich potrzebuje nowego pomocnika, który będzie dyrygował grą i stanie się łącznikiem między formacjami. W zespole Los Blancos brakuje tego typu zawodnika po tym, jak Toni Kroos zakończył karierę, a Luka Modrić przeniósł się do Milanu. Hiszpański klub chce więc sprowadzić piłkarza, który zapewni kontrolę tempa gry, jakość w rozegraniu oraz doświadczenie na najwyższym poziomie.

Bardzo wysoko na liście kandydatów Realu Madryt znajduje się Enzo Fernandez. Według informacji stacji telewizyjnej „DSports” włodarze ze stolicy Hiszpanii opracowali już konkretny plan na pozyskanie argentyńskiego gwiazdora.

Zdaniem wyżej wspomnianego źródła Real zamierza zaproponować Chelsea kartę zawodniczą Eduardo Camavingi oraz dopłatę w wysokości około 60 milionów euro, co odpowiada 52 milionom funtów. Oznaczałoby to wymianę piłkarzy, która mogłaby stać się jedną z najgłośniejszych transakcji nadchodzącego lata.

Enzo Fernandez, który został mistrzem świata na rozegranym w Katarze mundialu 2022, trafił na Stamford Bridge w styczniu 2023 roku za 120 milionów euro z Benfiki Lizbona. 25-letni pomocnik od tego czasu rozegrał 153 spotkania, zdobywając 27 bramek i notując 27 asyst. Jego kontrakt z Chelsea obowiązuje aż do połowy 2032 roku. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia etatowego reprezentanta Argentyny na około 85 milionów euro.