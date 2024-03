Kylian Mbappe poprowadził we wtorek Paris Saint-Germain do pokonania Realu Sociedad (2:1) i awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Po ostatnim gwizdku pytano Luisa Enrique o przyszłość swojej gwiazdy.

IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe we wtorek ustrzelił dublet dla Paris Saint-Germain

Jego relacja z Luisem Enrique była w ostatnich dniach tematem ożywionych dyskusji

Hiszpan, w swoim stylu, powiedział wprost o przyszłości kapitana swojej drużyny

“Musimy sprawdzać taktyki z innymi zawodnikami”

Paris Saint-Germain nie miało we wtorek większych problemów, by pokonać Real Sociedad. Ostatecznie przyjezdni mistrzowie Francji pokonali Basków 2:1 po dublecie Kyliana Mbappe i zameldowali się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

W tym spotkaniu, kapitan paryskiej drużyny spędził na boisku pełne 90 minut. Ostatni mecz ligowy zakończył już jednak w przerwie, a Luis Enrique przyznawał wprost, że chce testować inne rozwiązania. Po ostatnim gwizdku wtorkowego starcia, szkoleniowiec ponownie zabrał głos w sprawie swojego podopiecznego.

– Najwyraźniej bezpośrednia przyszłość Mbappe nie wiąże się z nami. Musimy zatem testować taktyki z innymi zawodnikami – powiedział popularny Lucho.

To pierwsza tak bezpośrednia wypowiedź pracownika PSG na temat odejścia 25-latka, choć wydaje się klarowne, że ten zwiąże się z Realem Madryt. Co ciekawe, Nasser Al-Khelaifi nadal nie potwierdził tego swoimi słowami. “Nie mogę potwierdzić odejścia Mbappe. Ma ważny kontrakt, ale my budujemy coś na przyszłość” – powiedział po awansie do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Mbappe rozegrał w tym sezonie 34 spotkania na wszystkich frontach. Zanotował w nich 34 bramki i siedem asyst.

