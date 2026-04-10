Enrique podpisze nową umowę. Dostanie bajeczne wynagrodzenie!

Luis Enrique wiąże swoją przyszłość z Paris Saint-Germain. Wkrótce ma przedłużyć umowę do 2030 roku. Strony są o krok od porozumienia - informuje Fabrice Hawkins.

PSG nagrodzi Enrique. Dostał lukratywną ofertę

Paris Saint-Germain pod wodzą Luisa Enrique osiąga historyczne sukcesy. W zeszłym sezonie po raz pierwszy świętowało zdobycie Ligi Mistrzów, a teraz ma chrapkę na obronę tego tytułu. Po ograniu Liverpoolu 2-0 w pierwszym meczu jest na dobrej drodze, by awansować do półfinału rozgrywek. Oczywiście paryżanie dominują też krajowe podwórko i niebawem powinni zapewnić sobie mistrzowski tytuł.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy o przyszłości Enrique mówiło się wiele. W pewnym momencie media sugerowały, że zakończy swój projekt na Parc des Princes i poszuka wrażeń w Premier League. Zainteresowany jego zatrudnieniem jest Manchester United, ale ten na pewno nie trafi na Old Trafford. Fabrice Hawkins przekazuje, że Hiszpan będzie kontynuował pracę w stolicy Francji.

PSG złożyło swojemu trenerowi lukratywną ofertę, a strony są bliskie porozumienia. Nowa umowa ma obowiązywać do 2030 roku. W przypadku złożenia podpisu Enrique będzie mógł też liczyć na podwyżkę zarobków – stanie się jednym z trzech najlepiej opłacanych trenerów na całym świecie.

Enrique jest zadowolony dotychczasową współpracą i chce ją kontynuować. Za wyniki PSG odpowiada od lipca 2023 roku. Wcześniej prowadził reprezentację Hiszpanii, Barcelonę, Celtę Vigo oraz AS Romę.