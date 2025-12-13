Endrick odchodzi z Realu Madryt. Romano ujawnił, gdzie trafi

Endrick zmieni klub podczas zimowego okna transferowego. Fabrizio Romano poinformował, że jego wypożyczenie to tylko kwestia czasu. Napastnik ma zamienić Real Madryt na Olympique Lyon.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Olympique Lyon – do tego klubu przejdzie Endrick

Endrick, gdy w lipcu 2024 roku przenosił się do Realu Madryt za prawie 50 milionów euro, był uważany za wielki talent. Brazylijczyk miał być nową dziewiątką Los Blancos, która zabezpieczy tę pozycję na lata. O ile w poprzednim sezonie Carlo Ancelotti od czasu do czasu dawał mu szanse, tak Xabi Alonso kompletnie nie uwzględnia go w swoich planach. Wyżej ceni umiejętności Gonzalo Garcii.

Wobec braku regularnej gry Endrick postanowił poszukać innego wyzwania. Jakiś czas temu Fabrizio Romano informował, że 19-latek może przenieść się do Ligue 1. Wypożyczeniem piłkarza zainteresowany był Olympique Lyon. Teraz dziennikarz przekazał nowe fakty.

Wygląda na to, że wypożyczenie Endricka to tylko kwestia czasu. Porozumienie na linii Real – Lyon niebawem ma zostać osiągnięte. Jeśli warunki umowy nie uległy zmianie, to w kontrakcie powinna znaleźć się opcjonalna klauzula wykupu nastoletniego zawodnika. Napastnik jest otwarty na grę we Francji i z chęcią dołączy do tak renomowanego klubu, jak Lyon.

W tym sezonie Endrick nie dostał zbyt wielu okazji. Łącznie rozegrał tylko 2 mecze, a na murawie spędził jedynie 22 minuty. Na początku sezonu nie mógł grać ze względu na kontuzję uda, przez co opuścił również Klubowe Mistrzostwa Świata.