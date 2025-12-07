Emre Can znajduje się na celowniku Galatasaray Stambuł w kontekście zimowego okienka transferowego. Niemieckiemu zawodnikowi przyglądają się także dwaj inni giganci z tego samego miasta, Fenerbahce oraz Besiktas - dowiedział się Ekrem Konur.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Galatasaray Stambuł

Emre Can łączony z Galatasaray Stambuł

Galatasaray Stambuł w ostatnich latach konsekwentnie sprowadza do siebie gwiazdy światowego formatu, co przekłada się na sukcesy na krajowym podwórku. W barwach ekipy Lwów występują na co dzień tacy zawodnicy jak Victor Osimhen, Leroy Sane, Mauro Icardi czy Ilkay Gundogan, którzy znacząco podnieśli poziom sportowy drużyny. Turecki gigant zamierza kontynuować agresywną politykę transferową, a według doniesień już obrał sobie kolejny cel, mogący dodatkowo wzmocnić zarówno obronę, jak i pomoc.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, uwagę Galatasaray przykuł bowiem Emre Can, który odnajdzie się jako stoper oraz defensywny pomocnik. Kontrakt 31-letniego piłkarza z Borussią Dortmund wygasa 30 czerwca 2026 roku. Klub znad Bosforu chciałby pozyskać weterana już zimą, licząc na relatywnie niską cenę transferu.

Nie będzie to jednak łatwe zadanie, ponieważ o pochodzącego z Turcji reprezentanta Niemiec rywalizują również inne potęgi ze Stambułu – Fenerbahce oraz Besiktas. Konkurencja zapowiada więc emocjonującą walkę o podpis wszechstronnego piłkarza.

Emre Can od stycznia 2020 roku z powodzeniem reprezentuje barwy Borussii Dortmund, do której trafił początkowo na zasadzie wypożyczenia z Juventusu. Po pół roku niemiecki klub zdecydował się na jego definitywny wykup za ponad 25 milionów euro. Obecny kapitan zespołu BVB ma bogate doświadczenie – w przeszłości grał także w Liverpoolu oraz Bayernie Monachium. Wartość rynkowa niemieckiego zawodnika wynosi 7 milionów euro.