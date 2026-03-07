Elia Caprile jest ewidentnie rewelacją tegorocznej kampanii Serie A. Bramkarz Cagliari Calcio po sezonie może jednak wylądować w Premier League. Włoch trafił bowiem na radar Aston Villi - donosi Ekrem Konur.

marco iacobucci / Alamy Na zdjęciu: Elia Caprile

Elia Caprile wzbudził zainteresowanie Aston Villi

Elia Caprile od ponad roku jest zawodnikiem Cagliari Calcio. Przeprowadzka na Sardynię było świetną decyzją włoskiego golkipera. To właśnie w tym zespole rozkwitł jego talent. Dziś 24-latek jest jednym z najlepszych bramkarzy w Serie A i jest brany pod uwagę przez Gennaro Gattuso w kontekście powołania do reprezentacji Italii.

Świetna dyspozycja sprawiła, że Elia Caprile staje się łakomym kąskiem na rynku transferowym. Czołowe ekipy Serie A patrzą w kierunku Włocha, ale pojawiło się też zainteresowanie z innego kraju. Ekrem Konur poinformował, że golkiper Cagliari Calcio może przenieść się do Premier League. Zawodnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Aston Villi.

The Villans bacznie rozglądają się za nowym bramkarzem, ponieważ już po sezonie ma odejść Emiliano Martinez. Elia Caprile jest bardzo ciekawą opcją. Włoch wciąż jest młodym zawodnikiem i przed nim jeszcze wiele lat gry. A na dodatek drzemie w nim ogromny potencjał, który może mu pomóc wspiąć się na jeszcze wyższy poziom. Czas pokaże, czy 24-latek zawita do Anglii.

Elia Caprile w trwającej kampanii rozegrał 30 spotkań między słupkami Cagliari Calcio. Włoch zdołał sześciokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.