Liverpool złoży propozycję za gwiazdora Realu. Zaoferuje 60 milionów euro

Eduardo Camavinga jest celem transferowym Liverpoolu. Jak podaje w niedzielne popołudnie brytyjski portal CaughtOffside.com, angielski klub szykuje ofertę w wysokości 60 milionów euro za pomocnika Realu Madryt.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Eduardo Camavinga na celowniku Liverpoolu

Liverpool notuje bardzo słabe wyniki w trwającym sezonie, co wywołuje rosnącą frustrację wśród kibiców. Angielski klub prawdopodobnie zdecyduje się więc na konkretne ruchy już podczas zimowego okna transferowego, by odwrócić niekorzystny trend.

Jednym z priorytetów ma być wzmocnienie środka pola, który w ostatnich miesiącach prezentuje się wyjątkowo niestabilnie. Arne Slot uważa, że potrzebny jest nowy pomocnik, aby zwiększyć rywalizację w drużynie. Holenderski szkoleniowiec ma już nawet głównego kandydata do wzmocnienia zespołu.

Jak informuje brytyjski portal „CaughtOffside.com”, Liverpool jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem Eduardo Camavingi. Klub z Anfield Road przygotowuje ofertę opiewającą na 60 milionów euro za zawodnika Realu Madryt, choć nie jest pewne, czy taka kwota przekona hiszpańskiego giganta.

Królewscy mogą uznać tę propozycję za niewystarczającą, zwłaszcza biorąc pod uwagę potencjał oraz wiek Francuza. Mimo to Anglicy wierzą, że otwarcie negocjacji może skłonić Real do rozważenia sprzedaży.

Camavinga trafił do Realu Madryt w 2021 roku ze Stade Rennes, gdzie rozpoczął zawodową karierę. Od tamtej pory rozegrał dla drużyny Los Blancos dokładnie 193 spotkania, notując 5 bramek i 11 asyst oraz zdobywając m.in. dwie Ligi Mistrzów i dwa mistrzostwa Hiszpanii. Jego obecny kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co naturalnie podnosi wartość reprezentanta Francji. Warto jednak zauważyć, że 23-latek nie jest aktualnie podstawowym piłkarzem Realu, co Liverpool zamierza wykorzystać.