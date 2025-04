Real Madryt może zaskoczyć. Niespodziewany cel transferowy

Real Madryt dołączył do wyścigu o zakontraktowanie pomocnika Atalanty Bergamo, Edersona - donosi hiszpański dziennik AS. Włoski klub wycenił go na 75 milionów euro.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Ederson zamieni Atalantę Bergamo na Real Madryt?

Sezon 2024/2025 nie jest udany w wykonaniu Realu Madryt, pomimo wygrania dwóch trofeów – Superpucharu Europy oraz Pucharu Interkontynentalnego. Drużyna Królewskich odpadła bowiem z Ligi Mistrzów na etapie ćwierćfinału (1:5 z Arsenalem w dwumeczu) i przegrała finał Pucharu Króla (2:3 z Barceloną). Co prawda zespół Los Blancos wciąż może marzyć o sięgnięciu po mistrzostwo Hiszpanii oraz trumfie na Klubowych Mistrzostwach Świata, ale przed startem aktualnej kampanii spodziewano się większych sukcesów.

Dlatego na Santiago Bernabeu dojdzie do wielkich zmian. Niemal na pewno zwolniony zostanie Carlo Ancelotti, który przejmie reprezentację Brazylii. Jego następcą na ławce trenerskiej Realu Madryt ma być Xabi Alonso. Ponadto spodziewane są wzmocnienia składu, a bardzo ciekawe informacje w tej sprawie przekazał hiszpański dziennik „AS”. Zdaniem gazety stołeczny klub właśnie dołączył do wyścigu o sprowadzenie pomocnika Atalanty Bergamo – Edersona – który wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku.

Piast Gliwice ma politykę jak Real Madryt? [WIDEO]

Tak więc mistrz La Ligi musiałby pokonać sporą konkurencję, żeby ściągnąć do siebie 25-letniego Brazylijczyka. Chrapkę na pozyskanie mierzącego 183 centymetry zawodnika mają bowiem również tacy giganci jak Manchester City, Manchester United, Liverpool, Juventus czy PSG. W mediach pojawiają się sprzeczne doniesienia co do wyceny piłkarza przez Atalantę Bergamo – kwota waha się od 50 do 75 milionów euro. W obecnym sezonie Ederson rozegrał 45 meczów, w których udało mu się zdobyć 5 bramek i zaliczyć 2 asysty.