Newcastle United było poważnie zainteresowane sprowadzeniem Edersona. Jak się okazuje, do transferu prawdopodobnie nie dojdzie. Atalanta Bergamo nie bierze pod uwagę sprzedaży Brazylijczyka - zdradza "Sport Witness".

IMAGO / Antonietta Baldassarre / Insidefoto Na zdjęciu: Ederson

Newcastle United poważnie rozważało transfer Edersona

Jednak Atalanta nie chce sprzedawać zimą Brazylijczyka

“Sroki” będą musiały poczekać do lata na 24-latka

Ederson nie dla Newcastle United

W styczniowym okienku transferowym Ederson mógł opuścić Atalantę Bergamo. Sprowadzeniem brazylijskiego pomocnika zainteresowane było Newcastle United. Jednak Anglicy prawdopodobnie będą musieli obejść się smakiem, bowiem “La Dea” zimą nie chce się rozstawać z 24-latkiem.

Skauci Newcastle United gościli na poniedziałkowym spotkaniu Atalanty Bergamo z Newcastle United. Nie było żadną tajemnicą, że przyjechali obserwować właśnie do Edersona. Po tym występie byli już wręcz przekonaniu do tego transferu, ale na Brazylijczyka będą musieli poczekać do lata.

Ederson w obecnie trwającej kampanii rozegrał już 27 spotkań pod okiem Gian Piero Gasperiniego. W tym czasie udało mu się sześciokrotnie wpisać na listę strzelców oraz zaliczyć jedną asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia 24-latka na 27 milionów euro.

