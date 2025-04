Man United z nowym marzeniem transferowym. 60 mln funtów na stole

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Eberechi Eze na celowniku Manchesteru United

Manchester United przegrał 0:1 z Nottingham Forest w meczu 30. kolejki Premier League, co jest podsumowaniem obecnego sezonu w wykonaniu drużyny Czerwonych Diabłów. Podopieczni Rubena Amorima mają na swoim koncie tylko 37 punktów i zajmują bardzo odległe 13. miejsce w tabeli. Zatem zespół Red Devils tak naprawdę może już spisać na straty aktualną kampanię. Wszystko wskazuje na to, że angielski klub poważnie wzmocni skład podczas najbliższego letniego okienka transferowego.

Z przeprowadzką na Old Trafford było łączonych kilka gwiazd światowego formatu, z Viktorem Gyokeresem na czele, a najnowszym nazwiskiem przymierzanym do Manchesteru United jest Eberechi Eze. Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański serwis “Fichajes.net”, zdaniem którego pomocnik Crystal Palace to marzenie transferowe 20-krotnego mistrza Premier League. Taki transfer wiązałby się z wydatkiem minimum 60 milionów funtów.

Dziesięciokrotny reprezentant Anglii z powodzeniem występuje w barwach drużyny Orłów od sierpnia 2020 roku, gdy przeniósł się na Selhurst Park za 18 milionów euro z Queens Park Rangers. Teraz Crystal Palace może zarobić kilka razy więcej na jego sprzedaży. W trwającej kampanii playmaker rozegrał 31 meczów, zdobył 6 bramek i zaliczył 9 asyst. 26-latek ma ważny kontrakt z obecnym pracodawcą do 30 czerwca 2027 roku. Eberechi Eze oraz Bruno Fernandes mogliby na Old Trafford stworzyć niezwykle kreatywny duet w środku pola.