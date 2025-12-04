Dzieje się w Barcelonie! Były piłkarz oszalał na punkcie powrotu do klubu

Inigo Martinez poprosił agenta, aby załatwił mu powrót do La Liga. Hiszpan nie chce dłużej grać w Arabii Saudyjskiej. Obrońca szaleje na punkcie powrotu do FC Barcelony - twierdzi Joan Fontes.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Inigo Martinez chce wrócić do Barcelony

FC Barcelona latem musiała pożegnać jednego z kluczowych zawodników, aby móc zarejestrować nowych piłkarzy. Pomocną dłoń do klubu wyciągnął Inigo Martinez, który zgodził się na odejście. Nowym klubem środkowego obrońcy zostało Al Nassr, czyli saudyjski gigant. Wygląda jednak na to, że 34-latek ma dość pobytu w Arabii Saudyjskiej i chce wrócić do ojczyzny.

Z informacji, jakie przekazał Jose Fontes, wynika, że Martinez oszalał na punkcie powrotu do Barcelony. Hiszpan miał poprosić agenta, aby załatwił mu powrót do La Liga. Szczególnie interesuje go możliwość powrotu do Katalonii, gdzie spędził ostatnie dwa lata.

Powodem mają być sprawy osobiste, ale nie ujawniono, o co dokładnie chodzi. Barcelona została poinformowana o chęci ponownej współpracy, ale pojawił się duży problem. Transakcje utrudnia sytuacja związana z Finansowym Fair Play. Na dodatek Inigo Martinez ma bardzo duże wynagrodzenie w Al Nassr.

Warto dodać, że Barcelona szuka aktualnie zawodnika na pozycję środkowego obrońcy. Podobnie jak Martinez ma to być piłkarz lewonożny. Jak podaje serwis Actualite – Barca dyrektor sportowy odbył wideorozmowę z agentem innego gracza.

Inigo Martinez spędził w Barcelonie dwa sezony. Do Katalonii trafił latem 2023 roku z Athletic Bilbao. Łącznie wystąpił w 71 meczach. Na swoim koncie ma mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii.