Dwa luksusowe „transfery” dla Hansiego Flicka

Hansi Flick musi się zmierzyć z brakami kadrowymi. Mundo Deportivo określiło, że powroty Roberta Lewandowskiego i Daniego Olmo to dla trenera Barcelony dwa luksusowe "transfery".

Olmo i Lewandowski wracają. To zbawienie dla Flicka

FC Barcelona wreszcie ma powody do optymizmu. Po tygodniach problemów kadrowych Hansi Flick odzyskuje dwóch kluczowych zawodników – Roberta Lewandowskiego i Daniego Olmo. Obaj wznowili normalne treningi i mają być gotowi na niedzielny mecz z Elche. Dla niemieckiego szkoleniowca to ogromne wzmocnienie.

Powrót Lewandowskiego oznacza, że Flick znów może liczyć na klasyczną dziewiątkę, której brakowało Barcelonie w ostatnich tygodniach. Polak to autor 42 bramek w poprzednim sezonie i pomimo wieku wciąż gwarantuje skuteczność, której drużyna wyraźnie potrzebowała. Kontuzja napastnika po październikowej przerwie reprezentacyjnej miała wykluczyć go do kolejnego zgrupowania, ale rehabilitacja przebiegła szybciej, niż przewidywano.

Dani Olmo to z kolei zawodnik, który może rozwiązać problemy w środku pola. Po urazie odniesionym podczas przerwy na mecze reprezentacji Hiszpanii wraca już po trzech tygodniach. Jego wszechstronność jest dla Flicka bezcenna – Olmo potrafi zagrać jako ofensywny pomocnik, ale też na skrzydle, co daje szkoleniowcowi więcej możliwości przy zestawieniu składu.

Hiszpańskie media nie mają wątpliwości, że dla Barcelony to dwa luksusowe „transfery”. W obliczu kontuzji Pedriego i braku świeżości w ofensywie obecność Lewandowskiego i Olmo może odmienić sytuację drużyny.