Roma zagięła parol na gwiazdora Juventusu. To byłby hitowy ruch

Dusan Vlahović niemal na pewno opuści Juventus po zakończeniu obecnego sezonu. 26-letni napastnik może jednak pozostać w Serie A, ponieważ chrapkę na jego sprowadzenie ma AS Roma - ujawnił w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Dusan Vlahović przyciągnął uwagę Romy

Dusan Vlahović podczas najbliższego letniego okienka transferowego może stać się jednym z najgorętszych nazwisk na rynku. Wszystko za sprawą kończącego się kontraktu serbskiego napastnika z Juventusem. Umowa między stronami wygasa 30 czerwca 2026 roku i niemal na pewno nie zostanie przedłużona.

Oznacza to, że snajper będzie mógł już wkrótce podpisać kontrakt z nowym pracodawcą, a w perspektywie sezonu 2026/2027 odejść bez kwoty odstępnego. Agenci piłkarza prowadzą rozmowy z zainteresowanymi klubami, analizując możliwości i projekt sportowy, jaki może czekać 26-latka po rozstaniu z turyńskim gigantem.

W ostatnich tygodniach Serb był łączony z takimi markami jak Chelsea, FC Barcelona, Bayern Monachium, AC Milan czy Inter Mediolan. Zainteresowanie Dusanem Vlahoviciem stale rośnie, a najnowsze informacje w sprawie jego przyszłości przekazał Ekrem Konur.

Według wspomnianego dziennikarza do walki o podpis napastnika włączyła się także AS Roma. Trener ekipy Wilków – Gian Piero Gasperini – widziałby go jako kluczową postać ofensywy, doceniając jego siłę fizyczną, skuteczność oraz umiejętność gry tyłem do bramki.

Serbski gwiazdor występuje w barwach Juventusu od stycznia 2022 roku, gdy przeniósł się na Allianz Stadium z Fiorentiny za ponad 80 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 162 spotkania, zdobył 64 bramki i zanotował 16 asyst. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 35 milionów euro, dlatego perspektywa sprowadzenia tak klasowego snajpera za darmo jest dla Romy oraz innych klubów wyjątkowo atrakcyjna.