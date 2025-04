Vlahović w Premier League? Poważne zainteresowanie

Dusan Vlahović prawdopodobnie po sezonie opuści Juventus. Reprezentant Serbii wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Na faworyta do jego transferu wyrasta Aston Villa - przekazuje "TEAMtalk".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Aston Villa chce Dusana Vlahovicia

Dusan Vlahović znajduje się w trudnym położeniu. Reprezentant Serbii przestał odgrywać znaczącą rolą w Juventusie, przez co włoski klub planuje sprzedać go w nadchodzącym letnim okienku transferowym. Nicolo Schira ostatnio poinformował, że stronom nie udało się dojść do porozumienia. Stara Dama będzie oczekiwała na oferty za 25-latka.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Dusan Vlahović po sezonie może wylądować w Premier League. Serbski napastnik bowiem znalazł się w kręgu zainteresowań Aston Villi. The Villans poważnie rozważają pozyskanie 25-latka i myślą o tym, jak spełnić żądania Juventusu. Bianconeri bowiem oczekują za swojego gracza 40 milionów euro.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Aston Villa jednak musi mieć świadomość, że nie są jednym zespołem zainteresowanym Dusanem Vlahoviciem. Reprezentant Serbii znalazł się również na radarze Manchesteru United, FC Barcelony, Bayernu Monachium oraz Tottenhamu Hotspur. The Villans jednak dalsze kroki w kwestii transferu 25-latka podejmą dopiero po zakończeniu sezonu.

Dusan Vlahović w obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce Juventusu. Statystyki Serba nie są imponujące. Zawodnik bowiem zdołał zgromadzić na swoim koncie jedynie 14 trafień, a także trzy asysty.