Dusan Vlahović wkrótce może opuścić Juventus. Jak się okazuje, serbski napastnik może zostać na boiskach Serie A. Znalazł się bowiem na celowniku AS Romy - informuje Mirko Di Natale.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

AS Roma interesuje się Dusanem Vlahoviciem

Dusan Vlahović nie ma dobrych relacji z Juventusem. Od wielu miesięcy dyskutuje się na temat przyszłości reprezentanta Serbii. Mówi się, że napastnik lada moment może opuścić szeregi Starej Damy. W ostatnich dniach jednak turyńczycy nie zastanawiali się nad 25-latkiem, po tym jak zwolniono Igora Tudora. Już wiemy, że na ławce trenerskiej Bianconerich zasiądzie Luciano Spalletti.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości Dusana Vlahovicia przekazuje Mirko Di Natale. Reprezentant Serbii ostatnio był łączony z FC Barceloną. Teraz okazuje się, że 25-latek może zostać na boiskach Serie A. Włoski dziennikarz poinformował, że napastnik Starej Damy znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań AS Romy.

Klub ze stolicy Italii ma plan na sprowadzenie Dusana Vlahovicia. Serb jest zobowiązany kontraktem z Juventusem do 30 czerwca przyszłego roku. Giallorossi zatem planują sprowadzić napastnika Bianconerich za darmo. Turyńczycy jednak mają inne podejście do tej kwestii i chcą zakończyć współpracę z 25-latkiem już w styczniu.

Dusan Vlahović w obecnym sezonie rozegrał 12 spotkań w koszulce Juventusu. W tym czasie serbski snajper zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. 25-latek ma na koncie również jedną asystę.