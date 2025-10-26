FC Barcelona już wytypowała swój cel transferowy. Priorytetem Duma Katalonii jest Dusan Vlahović z Juventusu. Serb zatem może zastąpić Roberta Lewandowskiego - przekazuje "Fichajes".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Dusan Vlahović celem transferowym FC Barcelony

FC Barcelona już dziś stanie przed niezwykle trudnym wyzwaniem. Zdziesiątkowana drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka zmierzy się na wyjeździe w El Clasico z Realem Madryt. Na Estadio Santiago Bernabeu zespół Dumy Katalonii będzie musiał sobie radzić bez Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski wciąż nie doszedł do siebie po kontuzji doznanej na ostatnim zgrupowaniu kadry.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu FC Barcelony przekazuje serwis „Fichajes”. Otóż Duma Katalonii wytypowała już swój priorytet na rynku. Celem obecnych mistrzów Hiszpanii jest Dusan Vlahović z Juventusu. Władze Blaugrany wkrótce zatem mogą ruszyć po serbskiego gwiazdora.

Dusan Vlahović zatem jest traktowany jako następca Roberta Lewandowskiego. FC Barcelona powoli przestaje wiązać przyszłość z polskim napastnikiem. Kapitan naszej kadry ostatnio był nawet łączony z Manchesterem United. Sir Jim Ratcliff jednak nie zgodził się na sprowadzenie 37-latka. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sytuacja z zawodnikiem Dumy Katalonii i czy Serb trafi do zespołu Hansiego Flicka.

W obecnym sezonie Dusan Vlahović rozegrał 10 spotkań w koszulce Juventusu. Reprezentant Serbii może się pochwalić czteroma trafienia, a także jedną asystą. Portal „Transfermarkt” wycenia napastnika Starej Damy na 35 milionów euro.