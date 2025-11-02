Dusan Vlahović zakotwiczy w Madrycie? To możliwy scenariusz

Dusan Vlahović, którego kontrakt z Juventusem obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku, może przebierać w ofertach. Jednym z klubów zainteresowanych jego ściągnięciem jest Atletico Madryt - dowiedział się turecki dziennikarz, Ekrem Konur.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Atletico Madryt zainteresowane Dusanem Vlahoviciem

Dusan Vlahović niemal na pewno nie przedłuży kontraktu z Juventusem. Obecna umowa między stronami obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku, co oznacza, że klub z Turynu może być zmuszony do sprzedaży zawodnika już tej zimy, by uniknąć jego odejścia za darmo. Według doniesień mediów serbski napastnik byłby dostępny za stosunkowo niską kwotę – około 20 milionów euro. Natomiast w przypadku braku przeprowadzki w styczniu, 25-letni atakujący mógłby latem zmienić barwy na podstawie wolnego transferu.

W związku z tą sytuacją Dusan Vlahović wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. W ostatnich tygodniach 40-krotny reprezentant Serbii był łączony z takimi gigantami jak Bayern Monachium, FC Barcelona, Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur czy AS Roma. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, do walki o podpis 25-latka dołączyło również Atletico Madryt, które poszukuje wzmocnienia do linii ofensywnej i widzi Serba jako idealne uzupełnienie składu Diego Simeone.

Vlahović wydaje się ciekawym kandydatem, aby zwiększyć rywalizację w ataku drużyny z Estadio Metropolitano. Serbski gwiazdor występuje w barwach Juventusu od stycznia 2022 roku, kiedy to przeniósł się na Allianz Stadium z Fiorentiny za ponad 80 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 158 spotkań, zdobywając 63 bramki oraz notując 15 asyst. Według portalu „Transfermarkt” jego aktualna wartość rynkowa wynosi dokładnie 35 milionów euro.