Drągowski bliski transferu. Jest decyzja greckiego klubu

19:58, 8. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TVP Sport

Bartłomiej Drągowski otrzymał zielone światło od Panathinaikosu Ateny na odejście zimą - informuje "TVP Sport". Reprezentant Polski został odsunięty przez Rafaela Beniteza.

Bartłomiej Drągowski
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski



Bartłomiej Drągowski został zawodnikiem Panathinaikosu Ateny latem 2024 roku. Grecki klub sprowadził bramkarza ze Spezii Calcio za 1,5 mln euro. W obecnym sezonie 28-latek rozegrał łącznie 14 meczów we wszystkich rozgrywkach, zachowując cztery czyste konta.

Decyzją Rafaela Beniteza polski bramkarz został odsunięty od gry i przez cały grudzień nie pojawił się między słupkami. Wszystko wskazuje na to, że w styczniu Panathinaikos zdecyduje się sprzedać Drągowskiego. Transfermartk.de wycenia zawodnika na 2,5 mln euro.

Były bramkarz Jagiellonii Białystok znalazł się na liście życzeń kilku polskich klubów, w tym Legii Warszawa i Widzewa Łódź. Według informacji podanych przez „TVP Sport”, Drągowski otrzymał zielone światło od Panathinaikosu na odejście z klubu. W stołecznym klubie może zastąpić Kacpra Tobiasza, którego kontrakt wygasa już w czerwcu tego roku.

Nie jest wykluczony powrót bramkarza do Włoch, gdzie wcześniej występował m.in. w Fiorentinie, Empoli i Spezii. Jesienią Jan Urban postawił na Drągowskiego dwukrotnie w meczach reprezentacji Polski. Zagrał 45 minut w meczu towarzyskim z Nową Zelandią oraz całe spotkanie przeciwko Malcie w eliminacjach mistrzostw świata 2026. 28-letni bramkarz opuścił Dumę Podlasia w 2016 roku. Co ciekawe, Drągowski zadebiutował w ekstraklasie w wieku 16 lat.

