Douglas Luiz może zostać w Juventusie! Zaskakujący pomysł Tudora

Douglas Luiz może jednak zostać w Juventusie. Według „La Gazzetty dello Sport” Igor Tudor rozważa przesunięcie Brazylijczyka na pozycję za napastnikiem, co może wpłynąć na jego przyszłość.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Douglas Luiz

Tudor widzi Douglasa Luiza jako wsparcie ataku Juventusu

Douglas Luiz może w nadchodzącym sezonie występować w innej roli niż dotychczas. Igor Tudor po wygranym 2:1 meczu z Borussią Dortmund stwierdził, że widzi Brazylijczyka bliżej bramki rywala, w roli trequartisty. Szkoleniowiec podkreślił, że zawodnik ma instynkt strzelecki i potrafi znaleźć drogę do siatki, dlatego nowa pozycja mogłaby lepiej wykorzystać jego atuty.

Statystyki Luiza z czasów gry w Aston Villi potwierdzają jego rosnące możliwości w ofensywie. W sezonie 2021/22 zdobył 2 gole, rok później 7, a w 2023/24 aż 10. Problem pojawił się po transferze do Juventusu. W ubiegłej kampanii rozegrał 27 meczów i nie strzelił ani jednej bramki, głównie grając daleko od pola karnego.

Nowa rola mogłaby sprawić, że Douglas Luiz stałby się zmiennikiem Kena­na Yildiza. Jednak w klubie podkreślają, że zawodnik wciąż jest wystawiony na sprzedaż i to jest priorytetem. Zmiana ustawienia miałaby sens tylko wtedy, gdyby został w Turynie po zamknięciu letniego okna transferowego.

Największe zainteresowanie wykazuje Nottingham Forest. Klub z Premier League chce sprowadzić Brazylijczyka, ale negocjacje trwają. Juventus oczekuje co najmniej 40 milionów euro, podczas gdy Anglicy oferują około 33–34 milionów.

