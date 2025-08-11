Gianluigi Donnarumma jest rozczarowany zachowaniem włodarzy PSG - Włoch nie znalazł się w kadrze na Superpuchar Europy. W przypadku jego przyszłości w grę wchodzą tylko dwa rozwiązania, twierdzi Fabrizio Romano.

Xinhua/ Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Donnarumma wściekły na PSG. Odejdzie już teraz?

W środę na Bluenergy Stadium w Udine dojdzie do pojedynku o Superpuchar Europy, w którym PSG zmierzy się z Tottenhamem. Wszystko wskazuje na to, że w tym spotkaniu w barwach zwycięzców Ligi Mistrzów zadebiutuje nowy golkiper. Świadczy o tym także decyzja Luisa Enrique w kwestii dotychczasowej „jedynki”. Gianluigi Donnarumma nie został powołany na to starcie.

Reprezentant Włoch czuje się oszukany – do tej pory nic nie wskazywało na to, iż Paryżanie zamierzają zrezygnować z jego usług i zdegradować go w klubowej hierarchii. Jednak wobec takiego scenariusza 26-latek nie chce wiązać swojej przyszłości z PSG i nie podpisze nowego kontraktu, twierdzi Fabrizio Romano. Obecna umowa wygasa 30 czerwca 206 roku.

🚨🔴🔵 Gigio Donnarumma will leave Paris St Germain for sure, most likely this or eventually next summer.



The relationship is completely broken after club decide to exclude Gigio from their squad for Super Cup.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Understand Premier League is the most likely destination. pic.twitter.com/6d2YxOF7lu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

To oznacza, że Donnarumma opuści Parc des Princes już teraz lub – w przypadku braku satysfakcjonujących ofert – uczyni to jako wolny zawodnik po zakończeniu tego sezonu. Gdzie może trafić 74-krotny reprezentant Italii? Zdobywca Ligi Mistrzów jest łączony przede wszystkim z przeprowadzką do Anglii, a w gronie zainteresowanych wymienia się Chelsea i Manchester United. Do gry o podpis wychowanka Milanu może włączyć się także Inter.