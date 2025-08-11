Donnarumma „wystawiony” przez PSG! Możliwe tylko dwa rozwiązania

18:48, 11. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Fabrizio Romano

Gianluigi Donnarumma jest rozczarowany zachowaniem włodarzy PSG - Włoch nie znalazł się w kadrze na Superpuchar Europy. W przypadku jego przyszłości w grę wchodzą tylko dwa rozwiązania, twierdzi Fabrizio Romano.

Xinhua/ Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Donnarumma wściekły na PSG. Odejdzie już teraz?

W środę na Bluenergy Stadium w Udine dojdzie do pojedynku o Superpuchar Europy, w którym PSG zmierzy się z Tottenhamem. Wszystko wskazuje na to, że w tym spotkaniu w barwach zwycięzców Ligi Mistrzów zadebiutuje nowy golkiper. Świadczy o tym także decyzja Luisa Enrique w kwestii dotychczasowej „jedynki”. Gianluigi Donnarumma nie został powołany na to starcie.

Reprezentant Włoch czuje się oszukany – do tej pory nic nie wskazywało na to, iż Paryżanie zamierzają zrezygnować z jego usług i zdegradować go w klubowej hierarchii. Jednak wobec takiego scenariusza 26-latek nie chce wiązać swojej przyszłości z PSG i nie podpisze nowego kontraktu, twierdzi Fabrizio Romano. Obecna umowa wygasa 30 czerwca 206 roku.

To oznacza, że Donnarumma opuści Parc des Princes już teraz lub – w przypadku braku satysfakcjonujących ofert – uczyni to jako wolny zawodnik po zakończeniu tego sezonu. Gdzie może trafić 74-krotny reprezentant Italii? Zdobywca Ligi Mistrzów jest łączony przede wszystkim z przeprowadzką do Anglii, a w gronie zainteresowanych wymienia się Chelsea i Manchester United. Do gry o podpis wychowanka Milanu może włączyć się także Inter.

