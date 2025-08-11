Donnarumma wściekły na PSG. Odejdzie już teraz?
W środę na Bluenergy Stadium w Udine dojdzie do pojedynku o Superpuchar Europy, w którym PSG zmierzy się z Tottenhamem. Wszystko wskazuje na to, że w tym spotkaniu w barwach zwycięzców Ligi Mistrzów zadebiutuje nowy golkiper. Świadczy o tym także decyzja Luisa Enrique w kwestii dotychczasowej „jedynki”. Gianluigi Donnarumma nie został powołany na to starcie.
Reprezentant Włoch czuje się oszukany – do tej pory nic nie wskazywało na to, iż Paryżanie zamierzają zrezygnować z jego usług i zdegradować go w klubowej hierarchii. Jednak wobec takiego scenariusza 26-latek nie chce wiązać swojej przyszłości z PSG i nie podpisze nowego kontraktu, twierdzi Fabrizio Romano. Obecna umowa wygasa 30 czerwca 206 roku.
To oznacza, że Donnarumma opuści Parc des Princes już teraz lub – w przypadku braku satysfakcjonujących ofert – uczyni to jako wolny zawodnik po zakończeniu tego sezonu. Gdzie może trafić 74-krotny reprezentant Italii? Zdobywca Ligi Mistrzów jest łączony przede wszystkim z przeprowadzką do Anglii, a w gronie zainteresowanych wymienia się Chelsea i Manchester United. Do gry o podpis wychowanka Milanu może włączyć się także Inter.