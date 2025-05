Donnarumma wróci do Serie A?! Gigant ma pomysł na transfer

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Inter rozważa transfer Donnarummy, ale poczeka do końca kontraktu z PSG

Gianluigi Donnarumma debiutował w Serie A w wieku zaledwie 16 lat jako bramkarz AC Milanu. Mimo braku doświadczenia już w pierwszym sezonie rozegrał 30 spotkań w lidze. Na przestrzeni sześciu lat stał się niewątpliwie jednym z najlepszych golkiperów w historii klubu. Mediolan opuścił latem 2021 roku na zasadzie wolnego transferu, przechodząc do Paris Saint-Germain.

Rozstanie z Milanem nie przebiegało w pozytywnej atmosferze. Fani mediolańczyków mieli do niego duże pretensje, co udowadniali nie raz wygwizdując go przy okazji wizyt PSG we Włoszech. Niewykluczone, że Donnarumma niebawem znów narazi się kibicom Milanu.

Jak podaje serwis FcInterNews1908.it włoski bramkarz znajduje się na liście życzeń Interu Mediolan. Nerazzurri to odwieczny rywal Rossonerich, więc transfer 26-latka z pewnością nie zostanie dobrze przyjęty przez sympatyków Milanu.

Źródło dodaje, że transfer w nadchodzącym oknie transferowym może być trudny do zrealizowania. Wszystko przez potencjalną kwotę transakcji. Bardziej prawdopodobny scenariusz to lato przyszłego roku. Wtedy będzie szansa, aby podpisać kontrakt z Donnarummą za darmo, ponieważ jego umowa z PSG wygasa w połowie 2026 roku. Jak dotąd kontrakt z paryskim klubem nie został przedłużony.

Donnarumma ma na swoim koncie 39 spotkań, w których 11 razy zachował czyste konto. Razem z PSG czterokrotnie zdobywał tytuł mistrza Francji. Ponadto w 2021 z reprezentacją Włoch odniósł triumf podczas Mistrzostw Europy.