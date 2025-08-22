Dominik Marczuk bohaterem transferu. Ciekawy kierunek

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Dominik Marczuk

FC Cincinnati sprowadzi Dominika Marczuka

Dominik Marczuk od blisko roku występuje na boiskach Major League Soccer, reprezentując barwy tamtejszego Realu Salt Lake. 21-letni wahadłowy szybko zaaklimatyzował się w Stanach Zjednoczonych, jednak jego przygoda z zespołem z Utah dobiega końca. Wszystko wskazuje na to, że polski defensor w najbliższym czasie zmieni otoczenie, jednocześnie pozostając w tej samej lidze. Przenosiny mierzącego 177 centymetrów piłkarza wewnątrz MLS wydają się przesądzone, co oznacza, iż wychowanek Huraganu Międzyrzec Podlaski lada moment rozpocznie nowy rozdział.

Jak podaje bardzo dobrze poinformowany dziennikarz Tom Bogert, Dominik Marczuk przeniesie się bowiem do FC Cincinnati. Oba kluby doszły już do porozumienia w sprawie transferu prawego obrońcy, a niezbędne dokumenty zostały przesłane do władz ligi. Teraz cała transakcja czeka na oficjalne zatwierdzenie. Co ciekawe, przyszły pracodawca polskiego zawodnika jest aktualnie liderem tabeli Konferencji Wschodniej MLS. To sprawia, że boczny defensor będzie miał okazję rywalizować o najwyższe cele w Stanach Zjednoczonych i rozwijać umiejętności w drużynie o dużych ambicjach.

Kariera Dominika Marczuka jest nieszablonowa. Wahadłowy pierwsze poważniejsze kroki w piłce stawiał w Podlasiu Biała Podlaska, skąd trafił do Stali Rzeszów. Przełomowym momentem była przeprowadzka do Jagiellonii Białystok, gdzie zyskał uznanie oraz zapracował na wyjazd za ocean. W sierpniu 2024 roku został zawodnikiem Realu Salt Lake, który zapłacił za niego 1,5 miliona euro. Już kilka miesięcy później, w listopadzie 2024 roku, doczekał się debiutu w reprezentacji Polski, okraszonego nawet golem w przegranym 1:5 meczu z Portugalią. Teraz przed młodym obrońcą występy w czołowym klubie MLS.