Los Angeles FC jest bliskie sprowadzenia Divocka Origi

Belg dołączyłby z amerykańskiego klubu na zasadzie wypożyczenia

Tym samym 28-latek za moment może dzielić szatnię z Mateuszem Boguszem

Divock Origi wyląduje w Los Angeles FC?

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę wynika, że Divock Origi lada moment może wylecieć za ocean. Napastnik bowiem jest na liście życzeń Los Angeles FC, które prowadzi zaawansowane rozmowy z Milanem. W grę wchodzi wypożyczenie Belga z obowiązkiem wykupu po spełnieniu określonych warunków umowy.

Divock Origi obecnie reprezentuje barwy Nottingham Forest. Jednak Anglicy nie są zadowoleni z postawy 28-latka, przez co ten za chwilę może wrócić do Włoch. Jeśli tak się stanie, to prawdopodobnie w najbliższym czasie potwierdzi się jego przeprowadzka do USA.

32-krotny reprezentant Belgii lada moment będzie miał okazje występować w jednym zespole z Polakiem. A konkretnie Mateuszem Boguszem. 22-latek występuje w Los Angeles FC od marca zeszłego roku.

