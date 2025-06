Widzew Łódź dokonał kolejnego wzmocnienia składu przed sezonem 2025/2026. Do zespołu prowadzonego przez Zeljko Sopicia dołączył lewy obrońca - Dion Gallapeni.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zeljko Sopić - trener Widzewa Łódź

Oficjalnie: Dion Gallapeni zasilił szeregi Widzewa Łódź

Widzew Łódź poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Diona Gallapeniego na zasadzie transferu definitywnego z FC Prishtina. W ten sposób ekstraklasowy klub wzmocnił pozycję lewego obrońcy. 20-letni zawodnik po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2029 roku. Kwota tej transakcji nie została ujawniona do wiadomości publicznej, przy czym wartość rynkowa piłkarza wynosi 300-600 tysięcy euro.

Tym sam Widzew Łódź dokonał ósmego transferu w trwającym letnim okienku. Przypomnijmy, że wcześniej do ekipy Widzewiaków trafili Mariusz Fornalczyk, Samuel Akere, Maciej Kikolski, Sebastian Bergier, Angel Baena oraz Antoni Klukowski, a ponadto wykupiony został dotychczas wypożyczony Peter Therkildsen. Teraz do Serca Łodzi przeniósł się Dion Gallapeni, który całą dotychczasową karierę spędził w swojej ojczyźnie. Reprezentant Kosowa strzelił 5 goli i zaliczył 8 asyst w 37 meczach minionej kampanii.

– To dla mnie ważny krok w karierze i cieszę się, że dokonałem takiego wyboru. Widzew to klub z wielkimi tradycjami, dużą liczbą pozytywnie szalonych kibiców oraz projektem drużyny, gdzie mam szansę na dalszy rozwój. Gdy otrzymałem ofertę z Łodzi, rozmawiałem między innymi z Kreshnikiem Hajrizim, który niedawno tutaj grał i powiedział mi, że to będzie dla mnie dobry ruch – mówi Dion Gallapeni, cytowany przez klubowe media.