Liverpool zgodzi się na transfer Diaza przy ofercie za 80 mln euro

Luis Diaz prawdopodobnie opuści Liverpool w trakcie letniego okna transferowego. Kolumbijczyk ma ważny kontrakt z obecnym klubem do czerwca 2027 roku. Co więcej, dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza przedłużać umowy z The Reds. Marzeniem piłkarza jest transfer do FC Barcelony, co udowodnił, odrzucając ostatnio lukratywną ofertę Al-Nassr.

Duma Katalonii priorytetowo traktuje transfer Luisa Diaza. Choć w kręgu zainteresowań znajduje się także Marcus Rashford, to jednak reprezentant Kolumbii wydaje się być ulubieńcem zarówno Deco, jak i Joana Laporty.

Nowe informacje ws. przyszłości zawodnika przekazał serwis Que T’hi Jugues. Ich zdaniem Luis Diaz i Liverpool osiągnęli porozumienie ws. odejścia latem. The Reds dadzą mu zielone światło na zmianę klubu pod warunkiem, że na stole pojawi się satysfakcjonująca oferta. Mistrz Anglii wycenił swoją gwiazdę na 80 milionów euro.

Żądania anglików mogą stanowić mały problem. Jak przekonuje dziennikarz Achraf Ben Ayad w Barcelonie postanowili, że nie zapłacą więcej, niż będą w stanie, aby uniknąć nadszarpnięcia klubowych finansów. W związku z tym liczą na to, że uda im się wynegocjować znacznie mniejszą sumę odstępnego.

Diaz w minionym sezonie wystąpił w 50 meczach, w których zdobył łącznie 17 goli i zaliczył 8 asyst. Na Anfield Road przeniósł się zimą 2022 roku z FC Porto za ponad 50 milionów euro.