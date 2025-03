Chelsea wygrała wyścig o brazylijską perełkę. Padło słynne “here we go”

Denner Evangelista zostanie nowym piłkarzem Chelsea. 17-letni lewy obrońca trafi do zespołu The Blues w 2026 roku, kiedy osiągnie pełnoletność - poinformował Fabrizio Romano.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Denner Evangelista zasili szeregi Chelsea

Chelsea myśli o przyszłości i właśnie ustaliła warunki transferu bardzo utalentowanego zawodnika. Na Stamford Bridge przeprowadzi się bowiem Denner Evangelista. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, 17-letni lewy obrońca przejdzie do ekipy The Blues w 2026 roku, gdy osiągnie pełnoletność. Corinthians na sprzedaży swojego piłkarza zarobi około 10 milionów euro plus ewentualne bonusy.

Kontrakt bocznego defensora z londyńskim klubem będzie obowiązywał do 30 czerwca 2032 roku. Wszystkie szczegóły tej transakcji zostały już ustalone, więc nic nie powinno się wysypać na ostatniej prostej. Denner Evangelista to jeden z najbardziej perspektywicznych wahadłowych w Kraju Kawy, który od dawna przykuwa uwagę europejskich gigantów. Brazylijczyk ostatecznie wybrał ofertę złożoną mu przez Chelsea, gdzie będzie kontynuował swoją karierę.

Młodzieżowy reprezentant Brazylii robi furorę na tegorocznej Copinhi – rozegrał 8 meczów, zdobył 3 bramki i zaliczył 1 asystę. To najbardziej prestiżowe rozgrywki młodzieżowe w Ameryce Południowej, podczas których szerszemu światu zaprezentowali się m.in. Neymar, Endrick czy Victor Roque. W tym sezonie znakomicie wygląda właśnie perełka Corinthians.