Barcelona chce byłego piłkarza Radomiaka. Flick ustalił priorytet

Niedawno grał dla Radomiaka, a niedługo trafi do Barcelony?

FC Barcelona coraz śmielej rozgląda się za wzmocnieniem środka obrony i na jej radarze pojawiło się nazwisko dobrze znane polskim kibicom. Kataloński klub jest zainteresowany Luką Vuskoviciem, który formalnie jest piłkarzem Tottenhamu, ale jeszcze niedawno był wypożyczony do Radomiaka Radom.

Młody Chorwat przebojem wdarł się do seniorskiego futbolu. Po epizodzie w Ekstraklasie trafił na wypożyczenie z Hajduka Split do KVC Westerlo. Następnie został kupiony przez Tottenham za 11 milionów euro. Koguty tym razem wypożyczyły zawodnika do Hamburga, gdzie mimo zaledwie 18 lat jest ważnym ogniwem defensywy i regularnie gra w pierwszym składzie.

Według serwisu MOPO zainteresowanie Vuskoviciem jest ogromne. Do jego otoczenia regularnie zgłaszają się przedstawiciele topowych klubów, pytając o możliwość transferu latem. Wśród nich ma być właśnie FC Barcelona, która na prośbę Hansiego Flicka planuje przebudowę środka obrony. Niemiecki szkoleniowiec rozgląda się raczej za lewonożnym stoperem, ale Chorwat pozostaje na liście obserwowanych ze względu na ogromny potencjał.

Tottenham, z którym Vuskovic ma kontrakt do 2030 roku, na razie zachowuje pełną kontrolę nad sytuacją. Londyńczycy nie planują skracania jego wypożyczenia i chcą najpierw ustalić, jaką rolę widzi dla niego trener Thomas Frank w przyszłym sezonie. To od tych rozmów może zależeć dalszy scenariusz.