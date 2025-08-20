Frenkie de Jong w ubiegłych miesiącach miał zapytania z Arabii Saudyjskiej. Jednak piłkarz zmienił agenta i jest gotowy odnowić umowę - poinformował serwis Mundo Deportivo.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

De Jong odrzucił inne oferty. Chce odpisać kontrakt z FC Barceloną

Frenkie de Jong od dłuższego czasu budził wątpliwości co do swojej przyszłości w Barcelonie. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2026 roku, a według niektórych źródeł w międzyczasie do klubu spływały zapytania transferowe. Jedna z ofert pochodziła z Arabii Saudyjskiej. Al-Ittihad proponowało Holendrowi pięcioletni kontrakt o wartości 150 milionów euro. Pomocnik nie zamierzał jednak opuszczać Europy i wraz z rodziną odrzucił propozycję.

Kluczowym krokiem w sprawie przyszłości zawodnika okazuje się zmiana agenta. De Jong zakończył współpracę z Alim Dursunem, który – jak podaje Mundo Deportivo – stracił jego zaufanie. Holender zatrudnił nowego przedstawiciela, pochodzącego z Holandii. Agent momentalnie rozpoczął rozmowy z Barceloną na temat przedłużenia kontraktu.

Czy twoim zdaniem De Jong będzie podstawowym zawodnikiem Barcelony w sezonie 2025/2026? Tak

Nie Tak 73%

Nie 27% 15+ Votes

Jakiś czas temu prezes klubu Joan Laporta w rozmowie z TV3 podkreślał, że pomocnik jest jednym z piłkarzy, którzy najlepiej oddają styl gry Barcelony. Klub, mimo trudności finansowych i konieczności obniżenia pensji zawodnika, zamierza zaproponować mu nową umowę. Sam piłkarz ma być gotowy na jej podpisanie.

De Jong w drugiej części sezonu 2024/2025 odegrał kluczową rolę w drużynie Hansiego Flicka, co sprawiło, że działacze nie mieli wątpliwości co do jego przyszłości. Wszystko wskazuje na to, że Holender jeszcze długo pozostanie w Barcelonie.