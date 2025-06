Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

De Jong zdecydował. Odrzucił 150 mln euro i podpisze umowę w Barcelonie

Frenkie de Jong od wielu miesięcy budził spore wątpliwości. Reprezentant Holandii ma kontrakt z FC Barceloną do 30 czerwca 2026 roku i przez długi czas nie było wiadomo, jaka będzie przyszłość piłkarza. W międzyczasie Duma Katalonii otrzymywała wiele zapytań ze strony innych klubów, które były zainteresowane sprowadzeniem pomocnika, ale sam zawodnik nie brał pod uwagę zmiany barw.

Rzekomo De Jong odrzucił nawet lukratywną ofertę, która opiewała na 150 milionów euro. Takie pieniądze mógł zarobić Holender, podpisując pięcioletni kontrakt z Al-Ittihad, w którym występuje m.in. Karim Benzema. Jednak piłkarz i jego żona nigdy nie myśleli o przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według najnowszych doniesień z Hiszpanii przyszłość pomocnika jest już wyjaśniona. Gerard Romero poinformował, że FC Barcelona zaproponuje De Jongowi nową umową. Pomimo obniżki wynagrodzenia z powodu problemów finansowych klubu Holender ma być gotowy do złożenia podpisu.

Porozumienie między Barceloną a De Jongiem to prawdopodobnie efekt drugiej części sezonu 2024/2025. Piłkarz stał się ważnym ogniwem w drużynie Hansiego Flicka, co przekonało klub do złożenia oferty nowego kontraktu.