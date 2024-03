Alphonso Davies jest zdecydowany na transfer do Realu Madryt. Kanadyjczyk konsekwentnie odrzuca oferty Bayernu Monachium, aby latem zostać sprzedanym.

Źródło: AS

Źródło: AS

fot. Imago/Revierfoto Na zdjęciu: Alphonso Davies

Alphonso Davies chce tego lata dołączyć do Realu Madryt

Kanadyjczyk odrzucił oferty Bayernu, aby zostać sprzedanym

W przeszłości już czterech piłkarzy obierało ten kierunek przeprowadzki z Monachium

Davies wybrał Real. Nie on pierwszy

Alphonso Davies jest coraz bliżej wyjaśnienia swojej przyszłości. Wszystko wskazuje na to, że latem przeniesie się do Realu Madryt, który od dawna intensywnie o niego zabiega. Bayern Monachium negocjował z Kanadyjczykiem warunki nowego kontraktu, lecz nie zdołał dojść do porozumienia.

Żądania finansowe obrońcy przerosły możliwości Bawarczyków. Kilka dni temu złożono mu ostateczną ofertę, która nie spotkała się z należytym entuzjazmem. Bayern od początku zakładał, że brak nowej umowy oznacza sprzedaż w trakcie najbliższego lata, tak aby zarobić na rozstaniu jakiekolwiek pieniądze.

Bayern wycenia Daviesa na 70 milionów euro, natomiast kwota transferu może być niższa. Królewscy są w dobrej pozycji negocjacyjnej, mając świadomość, że kontrakt Kanadyjczyka wygasa już w przyszłym roku.

Davies jest zdecydowany na przenosiny do Realu Madryt. Nie byłby to pierwszy taki transfer w historii. W przeszłości już cztery razy zdarzało się, aby piłkarz Bayernu Monachium odchodził do Królewskich. Ostatnim takim przypadkiem jest David Alaba. Wcześniej na podobny ruch decydowali się Toni Kroos, Hamit Altintop, Arjen Robben oraz Paul Breitner.

Zobacz również: Joselu zdradził plan na przyszłość. Ma jedno życzenie