Na zdjęciu: Alphonso Davies

Real Madryt od dłuższego czasu zabiega o względy Alphonso Daviesa

Na ten moment wydaje się, że Kanadyjczyk rozważa dwie opcje: pozostanie w Bayernie lub transfer do La Ligi

Do walki o obrońcę dołączą też jednak Manchester City oraz Chelsea. Zwłaszcza mistrzowie Anglii mają sporo argumentów, którymi mogą przekonać do siebie gwiazdę

Davies może przebierać w ofertach. Real wygra i tę batalię?

Tajemnicą poliszynela jest fakt, iż Real Madryt zagiął parol na Alphonso Daviesa. W stolicy Hiszpanii zdają sobie sprawę z konieczności wzmocnienia lewej strony defensywy. Obecnie wymiennie występują tam Ferland Mendy z Franem Garcią. I choć panowie rozgrywają niezły sezon, Królewscy chcą wreszcie mieć na tej pozycji prawdziwą gwiazdę. Ich planem jest zainwestowanie latem kwoty rzędu 40 – 50 milionów euro. Sam piłkarz jest zainteresowany, ale o jego pozostanie walczy też Bayern Monachium. Walczy, do tego, zaciekle. Wedle doniesień The Athletic, nowa umowa zakłada ofertę przewyższającą o kilka milionów euro to, co proponuje Kanadyjczykowi Real.

Prestiż Los Blancos nieraz pomagał załatwiać podobne kwestie. Tyle, ze wedle doniesień katalońskiego Sportu a także Daily Mirror, do gry o 23-latka dołączą też Manchester City oraz Chelsea. Zwłaszcza mistrzowie Anglii mają sporo argumentów – w tym finansowy – którymi mogą przekonać gwiazdora. Możliwe jednak, że postawią na Miguela Gutierreza z Girony, również zrzeszonej w City Football Group. Byłby to z pewnością transfer tańszy i niewymagający tak wielkiej rywalizacji. Nie ulega jednak wątpliwości, że sprowadzenie gwiazdy Bayernu byłoby dla Obywateli świetnym i logicznym posunięciem.

Davies rozegrał w tym sezonie 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich bramkę i trzy asysty.

