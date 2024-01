Dziennikarze Daily Mirror przedstawili zaskakujący scenariusz, wedle którego Manchester City może zostać niedopuszczony do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Ma tak się stać, jeśli rozgrywki La Liga wygra Girona, a The Citizens zakończą Premier League za plecami Liverpoolu.

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City może zostać niedopuszczony do LM

Powodem są sukcesy hiszpańskiej Girony

Oba kluby należą do City Football Group

Manchester City poza Ligą Mistrzów?

Zarówno Manchester City, jak i Girona należą do City Football Group. Jak ustalili dziennikarze Daily Mail CFG posiada 47 procent udziałów w spółce hiszpańskiego klubu. Ostatnie sukcesy w La Liga to złe wieści dla aktualnego mistrza Anglii.

Zgodnie z obecnymi przepisami UEFA, kluby posiadające wspólnych udziałowców nie mogą grać w tych samych rozgrywkach pucharowych. Jeśli oba się do nich zakwalifikowały, miejsce w turnieju otrzymuje zespół, który zakończył wyżej rozgrywki ligowe. Oznacza to, że jeżeli Girona wygra La Liga, a Manchester City znajdzie się za plecami Liverpoolu w Premier League, to Hiszpanie zagrają w Champions League.

Sytuacja będzie wyglądać inaczej, jeśli obie drużyny zajmą na koniec sezonu tę samą lokatę. Wówczas o tym, kto zagra w Lidze Mistrzów zadecyduje wyższa lokata w rankingu UEFA. W tym przypadku przepisy premiowałyby więc Manchester City.

Możliwe jednak, że City Football Group zdecyduje się wziąć przykład z Red Bulla, który posiada udziały zarówno w RB Lipsk, jak i FC Salzburg. Spółka ta musiała podjąć w przeszłości odpowiednie kroki, by oba kluby mogły rywalizować w europejskich pucharach. Doszło z tego powodu do przetasowań w zarządach i przepływu części udziałów.

Wygląda na to, że podobne kroki będą musiały zostać podjęte w sprawie Manchesteru City i Girony. Warto odnotować, że City Football Group ma też udziały w Nicei, która także może zakwalifikować się do LM.

