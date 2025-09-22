Inter Mediolan chce przechwycić pomocnika Juventusu

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Davide Frattesi wyląduje na Stadio Giuseppe Meazza?

Juventus może wzmocnić swój skład podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. Włoski gigant planuje zwiększyć rywalizację w środku pola, aby zmaksymalizować szanse ekipy Igora Tudora na sukcesy w obecnym sezonie. Drużyna z Turynu celuje w mistrzostwo Serie A oraz dobry występ w europejskich pucharach, dlatego priorytetem staje się wzmocnienie kluczowych pozycji. Niewykluczone, że władze klubu z Piemontu zdecydują się osłabić jednego ze swoich największych rywali w walce o scudetto.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na liście życzeń Juventusu znalazł się bowiem Davide Frattesi z Interu Mediolan. 26-letni pomocnik reprezentacji Włoch odgrywa aktualnie marginalną rolę w ekipie Nerazzurrich, pełniąc najczęściej niezadowalającą funkcję rezerwowego. Zawodnik podobno miałby być otwarty na zmianę otoczenia, aby gdzieś indziej regularnie występować w wyjściowej jedenastce. Klub z Lombardii rzekomo oczekuje za swojego piłkarza kwoty w przedziale 45–50 milionów euro.

Sytuacja Frattesiego przyciąga uwagę nie tylko Juventusu – bacznie monitorują ją również SSC Napoli oraz angielskie Newcastle United. W bieżącej kampanii środkowy pomocnik spędził na boisku zaledwie 46 minut, co nie zadowala ambitnego zawodnika. Jego piłkarska droga rozpoczęła się w Lazio Rzym, a następnie prowadziła przez Romę, Ascoli Calcio, Empoli, Monzę i Sassuolo Calcio. Do Interu Mediolan trafił latem 2023 roku za ponad 31 milionów euro. Do tej pory w barwach zespołu Czarno-Niebieskich rozegrał łącznie 91 spotkań, zdobywając 15 bramek oraz notując 9 asyst. Teraz przyszłość włoskiego piłkarza stoi pod ogromnym znakiem zapytania, a Juventus z nadzieją obserwuje rozwój wydarzeń.