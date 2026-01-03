Z Mediolanu do Stambułu? Galatasaray ma chrapkę na zawodnika Interu

Davide Frattesi może rozstać się z Interem Mediolan podczas styczniowego okna transferowego. Według informacji przekazanych przez Ekrema Konura, zainteresowanie 26-letnim pomocnikiem wykazuje m.in. Galatasaray Stambuł.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Davide Frattesi celem Galatasaray Stambuł

Davide Frattesi nie jest podstawowym zawodnikiem Interu Mediolan w trwającym sezonie, co coraz wyraźniej niecierpliwi 26-letniego piłkarza. Włoski pomocnik najczęściej pojawia się na boisku z ławki rezerwowych, więc trudno mu złapać odpowiedni rytm gry.

Z tego powodu wiele wskazuje na to, że Frattesi opuści zespół Nerazzurrich już podczas zimowego okienka transferowego. Jeszcze niedawno poważnie łączono go z Juventusem, jednak turyńczycy najpewniej wycofają się z pomysłu sprowadzenia pomocnika.

W takiej sytuacji Frattesi może obrać zupełnie inny kierunek i przenieść się do ligi tureckiej. Kilka dni temu media informowały o zainteresowaniu jego osobą ze strony Fenerbahce Stambuł, a teraz – jak podaje Ekrem Konur – do wyścigu o podpis wychowanka Lazio Rzym dołączyło także Galatasaray Stambuł.

Turecki gigant szuka wzmocnień do środka pola i widzi w 33-krotnym reprezentancie Włoch idealnego kandydata. Inter Mediolan podobno wycenił swojego zawodnika na kwotę od 35 do 40 milionów euro.

W bieżącej kampanii Davide Frattesi rozegrał zaledwie 14 spotkań, spędzając na murawie tylko 499 minut, co z pewnością nie satysfakcjonuje ambitnego piłkarza. 26-latek swoją karierę rozpoczynał w Lazio Rzym, a następnie reprezentował m.in. Romę, Ascoli, Empoli, Monzę oraz Sassuolo. Do Interu trafił latem 2023 roku za ponad 31 milionów euro. Jego najbliższa przyszłość pozostaje otwarta.