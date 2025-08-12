David Alaba zakotwiczy w Arabii Saudyjskiej? Agent zabrał głos

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: David Alaba

Pini Zahavi uciął spekulacje. Alaba zostanie w Madrycie

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się doniesienia sugerujące, że David Alaba może trafić do jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej. Według plotek hiszpańskich mediów tamtejsze zespoły miały być gotowe przedstawić lukratywne oferty zarówno środkowemu obrońcy, jak i Realowi Madryt. Jak się jednak okazuje, informacje te nie mają większego pokrycia w rzeczywistości, a sam zawodnik nie prowadzi rozmów w kwestii ewentualnego transferu. Całą sprawę zdementował bowiem agent piłkarza, Pini Zahavi.

– Wszystkie pojawiające się plotki o transferze Davida Alaby do Saudi Pro League są fałszywe. Do tej pory nie prowadziliśmy negocjacji z tamtejszymi klubami, ani nie otrzymaliśmy żadnych propozycji. Mówienie o tym, że mój podopieczny jest otwarty na przenosiny do Arabii Saudyjskiej, nie jest prawdą, ponieważ nie pojawiły się nawet żadne oficjalne oferty. Wszystko, co krąży w mediach, to tylko spekulacje – przyznał przedstawiciel 107-krotnego reprezentanta Austrii w rozmowie z portalem „365Scores”.

Tym samym Pini Zahavi zaprzeczył plotkom, jasno podkreślając, że David Alaba pozostaje skupiony na Realu Madryt, nie rozważając przenosin na Bliski Wschód w letnim okienku transferowym. Austriacki stoper dołączył do ekipy Królewskich w 2021 roku po wielu latach spędzonych w Bayernie Monachium. Od tamtej pory 33-letni obrońca rozegrał 116 meczów, zdobył 5 bramek i zaliczył 9 asyst. Z Realem Madryt wygrał dwa mistrzostwa Hiszpanii, dwie Ligi Mistrzów oraz Puchar Króla. Atutami weterana są wszechstronność i doświadczenie.