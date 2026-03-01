Atletico Madryt chce ściągnąć byłego napastnika Liverpoolu

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Darwin Nunez na celowniku Atletico Madryt

Atletico Madryt w trakcie letniego okienka transferowego może stracić Juliana Alvareza. 26-letni argentyński napastnik wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie na rynku, a największą chrapkę na jego sprowadzenie ma FC Barcelona. Dlatego włodarze z Estadio Metropolitano powoli rozglądają się za następcą swojej gwiazdy, analizując dostępne opcje i sondując możliwość pozyskania nowego snajpera, który zagwarantuje dużą liczbę bramek.

Jak poinformował w niedzielne popołudnie brytyjski serwis „Football Insider”, jednym z kandydatów do wzmocnienia linii ataku zespołu Los Rojiblancos jest Darwin Nunez. 26-letni napastnik chce odejść z Al-Hilal po zakończeniu tej kampanii, ponieważ po transferze Karima Benzemy został wyrejestrowany z ligi saudyjskiej. Urugwajczyk planuje więc wrócić do Europy, a jego kolejnym przystankiem w karierze może być właśnie madrycki klub.

Nunez, którego obserwują także Juventus, Newcastle United oraz Tottenham Hotspur, przeprowadził się do ekipy z Rijadu w sierpniu 2025 roku za 53 miliony euro z Liverpoolu. W obecnym sezonie rozegrał 24 spotkania, strzelił dziewięć goli i zanotował pięć asyst.

W swoim CV ma także występy w Penarolu, Almerii oraz Benfice Lizbona, gdzie przeżywał najlepszy okres kariery i zwrócił na siebie uwagę skautów europejskich gigantów. Według fachowego serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 35 milionów euro.