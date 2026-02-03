Dante Stipica wyjechał z Polski. Zaliczył sentymentalny powrót

Dante Stipica kilka dni temu rozstał się z Pogonią Szczecin. Teraz wiadomo już, że chorwacki bramkarz będzie kontynuował karierę w swoim macierzystym klubie - Hajduku Split.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dante Stipica

Oficjalnie: Dante Stipica wrócił do Hajduka Split

HNK Hajduk Split poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wolnego transferu Dante Stipicy. 34-letni bramkarz mógł dołączyć do chorwackiego klubu bez kwoty odstępnego, ponieważ niedawno rozwiązał za porozumieniem stron umowę z Pogonią Szczecin. Doświadczony golkiper pozostawał bez zatrudnienia tylko kilka dni, a władze Hajduka szybko wykorzystały okazję, by wzmocnić rywalizację między słupkami przed dalszą częścią sezonu.

🔙 Nakon sedam i pol godina Dante #Stipica vraća se u #Hajduk. Iskusni 34-godišnji vratar na Poljud stiže kao slobodan igrač nakon što je sporazumno raskinuo ugovor s poljskim Pogonom iz Szczecina čiji je član bio od 2019. godine. ✍️🤝❤️💙 pic.twitter.com/ZMcTQN6q6W — HNK Hajduk Split (@hajduk) February 3, 2026

Dla Stipicy jest to sentymentalny powrót do Splitu, ponieważ był zawodnikiem zespołu Białych już w latach 2009-2018, choć sporo czasu spędził na wypożyczeniach. W końcu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Hajduka, zbierał tam doświadczenie i był jednym z bardziej rozpoznawalnych zawodników drużyny.

Teraz, po pomyślnym przejściu testów medycznych, związał się z nowym-starym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku. Klub liczy, że jego spokój oraz rutyna pomogą zespołowi w walce o ligowe cele.

Chorwacki bramkarz występował w barwach Pogoni Szczecin od połowy 2019 roku, kiedy trafił do ekipy Dumy Pomorza za darmo z CSKA Sofia. W ostatnim czasie trenował już z rezerwami polskiego klubu, co zapowiadało rychłe rozstanie. W swoim piłkarskim CV posiada również występy w Ruchu Chorzów oraz NK Solin. Powrót do Hajduka daje mu szansę na nowy rozdział w dobrze znanym środowisku