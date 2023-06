PressFocus Na zdjęciu: Daley Blind

Daley Blind opuści szeregi Bayernu Monachium

Jednak Holender nadal może grać w topowej lidze

Obrońcę bowiem spróbuje zakontraktować latem Girona

Girona zainteresowana transferem reprezentanta Holandii

Z informacji przekazanych przez Jorge Picona z portalu “Relevo.com”, Girona jest zainteresowana sprowadzeniem Daleya Blinda. Wkrótce może dojść do rozmów obu stron dotyczących kontraktu. Dla Holendra La Liga byłaby trzecią topową ligą, w której by miał okazję grać, po Premier League oraz Bundeslidze.

Daley Blind zimą przeniósł się do Bayernu Monachium. Tam zgodnie z założeniami pełnił rolę rezerwowego. Sam Holender liczył jednak na częstszą grę, ale jego przygoda z drużyną mistrza Niemiec zakończy się na pięciu występach. Klub z Bawarii nie wiąże przyszłości z obrońcą.

Do tej pory najczęściej mówiono o powrocie Delaya Blinda do Ajaksu Amsterdam oraz przeprowadzce do belgijskiego Royal Antwerp. Jak się okazuje, przed holenderskim defensorem pojawiła się inna opcja, którą prawdopodobnie zaakceptuje.

Sprawdź także: Sevilla oraz Brighton stoczą walkę o transfer reprezentanta Argentyny