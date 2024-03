Serhou Guirassy byłby gotowy na transfer do Bayernu Monachium, jednak Bawarczycy w tym momencie nie pracują nad takim ruchem - informuje Florian Plettenberg ze stacji Sky Sports.

IMAGO / RHR-Foto Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Serhou Guirassy latem prawdopodobnie opuści Stuttgart

Skuteczny napastnik planuje zrobić krok naprzód w swojej karierze

28-latek wyobraża sobie transfer do Bayernu Monachium

Dwaj najlepsi strzelcy w jednym zespole? Guirassy łączony z Bayernem

Serhou Guirassy to absolutna gwiazda aktualnego sezonu Bundesligi – szesnastokrotny reprezentant Gwinei, który na co dzień występuje w Stuttgarcie, zdobył aż 22 bramki i w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi niemieckiej ustępuje jedynie Harry’emu Kane’owi, który do siatki rywali trafił 31 razy.

Co ciekawe, istnieje możliwość, że obaj piłkarze w przyszłej kampanii będą… klubowymi kolegami. Jak bowiem donosi Florian Plettenberg ze stacji “Sky Sports”, Serhou Guirassy jest gotowy na przeprowdzkę do Bayernu Monachium, choć włodarze Bawarczyków na razie nie pracują nad takim ruchem.

Przyjście 28-letniego napastnika na Allianz Arenę mogłoby zahamować rozwój Mathysa Tela, który niedawno przedłużył kontrakt. Klauzula odstępnego Serhou Guirassy’ego wynosi około 20 milionów euro, a licząc bonus za podpis i wynagrodzenie na stół trzeba byłoby wyłożyć aż 60 milionów euro.