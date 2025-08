Crvena zvezda się zbroi. Talent trafi do Belgradu

Crvena zvezda wzmacnia linię pomocy przed dwumeczem z Lechem Poznań. Mistrzom Serbii w walce o Ligę Mistrzów pomoże utalentowany 20-latek, co potwierdza Fabrizio Romano.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Mahmudu Bajo i Warren Bondo

Crvena zvezda kupuje pomocnika

Najlepsza ekipa Serbii nie zamierza pozostawiać niczego przypadkowi – cel klubu z Belgradu na ten sezon to awans do Ligi Mistrzów. Crvena zvezda ma do pokonania jeszcze dwie przeszkody, a pierwszą z nich jest Lech Poznań. Przed zbliżającym się dwumeczem z Kolejorzem Czerwono-Biali finalizują kolejny transfer w tym okienku.

Zawodnikiem stołecznego zespołu ma zostać Mahmudu Bajo. 20-latek to czterokrotny reprezentant Gambii. Były zawodnik młodzieżowych drużyny Granady w lecie 2023 roku przeniósł się do Słowacji i zasilił szeregi Podbrezovej, a rok później za 350 tysięcy euro pozyskała go Dunajska Streda. Teraz klub z MOL Aréna zarobi dziesięć razy więcej – defensywny pomocnik zostanie sprzedany za 3,5 miliona euro.

Crvena zvezda w trwającym okienku sprowadziła już siedmiu zawodników. Pod skrzydła Vladana Milojevicia trafili tacy zawodnicy, jak Marko Arnautović, Milos Veljković, Nair Tiknizian, Rodrigão, Matheus, Nikola Stanković czy Balsa Popović. Ponadto do Belgradu ma przenieść się Dusan Tadić.

🚨🇷🇸 Red Star Belgrade agree deal with Slovak side Dunajská Streda for Gambian midfielder Mahmudu Bajo.



Medical tomorrow, fee worth €3.5m. pic.twitter.com/hu4FI3K6Vt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2025

Kiedy odbędą się spotkania z Lechem? Pierwszy mecz zostanie rozegrany w środę, 6 sierpnia, o godzinie 20:30. Rewanż zaplanowano na wtorek, 12 sierpnia, o godzinie 21:00.