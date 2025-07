Cristiano Ronaldo poprosił o transfer za 100 mln. To cel Barcelony i Bayernu

ANP / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo poprosił o sprowadzenie Luisa Diaza

Cristiano Ronaldo osobiście poprosił Al-Nassr o podjęcie próby pozyskania Luisa Diaza. Kolumbijczyk jest także głównym celem transferowym Barcelony i Bayernu Monachium. Skrzydłowy jest chętny na zmianę otoczenia, ale Liverpool oczekuje za niego aż 100 milionów euro.

Blaugrana wykazuje ogromne zainteresowanie 28-latkiem, ale nie jest w stanie sprostać wymaganiom finansowym The Reds. Z kolei Bawarczycy złożyli ofertę w wysokości 67,5 miliona euro, która została oczywiście odrzucona. Obecnie jednak niemiecki gigant pracuje nad nową propozycją i jest praktycznie dogadany z zawodnikiem co do kontraktu.

Wygląda na to, że obecnie jedynym klubem, który byłby gotów zapłacić 100 milionów euro jest Al-Nassr. Saudyjski gigant chce wzmocnić swój zespół. Diaz pomimo ofert z Arabii Saudyjskiej woli pozostać w Europie. Piłkarz chce rywalizować na najwyższym poziomie. Jednak dzięki prośbie Ronaldo sytuacja może się zmienić, a Al-Nassr mogłoby zaoferować mu lukratywny kontrakt.

Mimo wszystko transfer do kraju Bliskiego Wschodu wydaje się mało prawdopodobny. Obecnie wszystko wskazuje na to, że najbliżej ściągnięcia gwiazdora jest Bayern Monachium, jednak sytuacja na rynku transferowym jest dynamiczna.

Zobacz także: Arsenal pobił rekord transferowy. Ściągnął gwiazdę Liverpoolu