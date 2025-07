Arsenal pobił rekord transferowy. Ściągnął gwiazdę Liverpoolu

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Herb Arsenalu

Arsenal sprowadził Olivię Smith

Olivia Smith, 20-letnia reprezentantka Kanady, stała się najdroższym transferem w historii kobiecej piłki, przechodząc z Liverpoolu do Arsenalu za kwotę jednego miliona funtów. Tym samym zawodniczka pobiła rekord Chelsea, która w lutym sprowadziła Naomi Girmę za 900 tysięcy funtów.

Smith, która zadebiutowała w swojej reprezentacji w wieku zaledwie 15 lat, podpisała czteroletnią umowę. Triumfatorki Ligi Mistrzyń, gdzie w finale pokonały Barcelonę 1:0, w której gra m.in. Ewa Pajor, chcą wzmocnić swój skład, żeby wciąż móc walczyć o trofea w przyszłym sezonie.

Welcome to The Arsenal, Olivia Smith 🤩 — Arsenal Women (@ArsenalWFC) July 17, 2025

20-latka jest uznawana za jedną z najbardziej obiecujących zawodniczek żeńskiej ligi angielskiej. Już w 2024 roku Arsenal próbował pozyskać młodą skrzydłową, ale wtedy to The Reds dopięli transfer za około 200 tysięcy euro.

Choć od tego czasu upłynął zaledwie rok, teraz oferta Kanonierek była nie do odrzucenia. Transfer do Arsenalu to dla Smith szansa na walkę o trofea, przede wszystkim na arenie międzynarodowej, gdzie w Liverpoolu nie byłoby to możliwe. Z kolei dla The Reds to spory zysk finansowy. W minionym sezonie była piłkarka Sportingu rozegrała 24 spotkania, w których strzeliła dziewięć bramek.

