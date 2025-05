Cristiano Ronaldo otrzymał ofertę! Może zmieć klub przed KMŚ

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo z ofertą z Brazylii

Cristiano Ronaldo to oczywiście bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych piłkarzy w całej historii futbolu. Wszystko wskazuje jednak na to, że jego kariera powali zmierza ku końcowi, chociaż napastnik pomimo 40-lat na karku wciąż jest w dobrej formie i imponuje skutecznością strzelecką. Niemniej wkrótce Portugalczyk może zmienić klub, a to przez fakt, że jego umowa z Al-Nassr wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku.

Według informacji przekazanych przez serwis „Transfermarkt” Cristiano Ronaldo otrzymał znaczącą ofertę od brazylijskiego klubu. Nie jest jednak wiadome, o jaki konkretnie zespół chodzi. Przenosiny do tak egzotycznej ligi podyktowane mogą być chęcią występowania w zbliżających się Klubowych Mistrzostwach Świata, bowiem to trofeum jest dla 40-letniego napastnika niezwykle pożądane.

Cristiano Ronaldo w tym sezonie rozegrał dla zespołu Al-Nassr łącznie 39 spotkań, w których zdobył 33 gole oraz zanotował cztery asysty. W przeszłości Portugalczyk związany był z zespołami takim jak: Real Madryt, Manchester United oraz Juventus. Obecnie 219-krotny reprezentant swojego kraju wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 12 milionów euro.

