Yamal i Raphinha interweniują ws. Szczęsnego! To byłby hit

Lamine Yamal oraz Raphinha interweniują ws. Wojciecha Szczęsnego chcąc go przekonać, aby pozostał w Barcelonie na kolejny sezon. Polak jest bardzo lubiany w szatni Dumy Katalonii, o czym donosi "El Nacional".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Yamal i Raphinha proszą Szczęsnego o zostanie w Barcelonie

Wojciech Szczęsny w tym sezonie absolutnie zaszokował Polskę, Europę i cały świat. Polak wrócił z emerytury, aby pomóc FC Barcelonie po kontuzji Marca-Andre ter Stegena, a finalnie stał się jednym z najważniejszych graczy w mistrzowskim sezonie Dumy Katalonii. Choć bramkarz długo czekał na swój debiut u Hansiego Flicka, to gdy wskoczył do bramki, to miejsce było dla niego zarezerwowane.

Były reprezentant Polski zebrał przez cały sezon bardzo dobre opinie ze strony dziennikarzy, a kibice zaczęli go uwielbiać przez dobre interwencje ratujące Barcelonę przed stratami goli. Również w szatni Szczęsny zyskał bardzo dobrą opinię i stał się niezwykle lubiany. Dlatego teraz Lamine Yamal oraz Raphinha interweniują u Wojciecha Szczęsnego, aby ten pozostał w Barcelonie na kolejny sezon i przedłużył swoją umowę, o czym poinformował serwis „El Nacional”.

Wojciech Szczęsny w tym sezonie rozegrał dla FC Barcelony 30 spotkań, w których aż 14 razy zachował czyste konto. 35-letni były reprezentant Polski ma ważną umowę w Katalonii do końca obecnej kampanii. Serwis „Transfermarkt” wycenia bramkarza na milion euro.

