Cracovia lada moment dopnie transfer obrońcy. O krok od przeprowadzki do Krakowa jest Brahim Traore z SM Caen. Strony już osiągnęły porozumienie - donosi dziennik "L'Equipe".

PressFocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Brahim Traore zasili szeregi Cracovii

Cracovia notuje świetne wejście w nowy sezon. Drużyna prowadzona przez Lukę Elsnera obecnie zajmuje trzecią lokatę w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Pasy już w niedzielę rozegrają niezwykle wymagające spotkanie. Ich przeciwnikiem będzie bowiem Legia Warszawa. Ten mecz jest niewątpliwie hitem 4. kolejki.

Jak się okazuje, Cracovia lada moment ogłosi kolejny letni transfer. Z informacji przekazanych przez dziennik „L’Equipe” dowiadujemy się, że drużyna Luki Elsnera zostanie wzmocniona przez defensora. O krok od przeprowadzki do Krakowa jest Brahim Traore, który dotychczas był związany z SM Caen. Strony osiągnęły już porozumienie w sprawie transferu.

Francuscy dziennikarze przekazują, że lada moment Brahim Traore pojawi się w Krakowie. Koszt jego przeprowadzki do Cracovii wyniesie 500 tysięcy euro. Dla Brahima Traore będzie to drugi w karierze wyjazd poza granice ojczyzny. W 2023 roku zawodnik był bowiem wypożyczony do belgijskiego SL16 FC.

Brahim Traore w seniorskich barwach SM Caen rozegrał już 92 spotkania. Francuz nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale ma na koncie dwie asysty. Warto zaznaczyć, że portal „Transfermarkt” wycenia defensora na dwa miliony euro.