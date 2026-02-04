Cracovia o krok od transferu napastnika. Chciał go też Raków

Cracovia sprowadzi młodzieżowego reprezentanta Polski
Cracovia w pierwszej części sezonu cieszyła się z bramek Filipa Stojilkovicia. Wiosnę zaczęła już bez niego, gdyż ten zamarzył sobie transfer do Włoch. Przeniósł się do Pisy, która zapłaciła za niego trzy miliony euro. Pasy ruszyły więc na poszukiwania następcy swojego najskuteczniejszego piłkarza. Lada moment powinna dopiąć potrzebny transfer.
Na celowniku Cracovii znalazł się Wiktor Bogacz – młodzieżowy reprezentant Polski, który na początku 2025 roku opuścił kraj i trafił do Stanów Zjednoczonych. Za dwa miliony euro z Miedzi Legnica wykupił go New York Red Bulls. W MLS wymarzonej kariery nie zrobił – w sumie dla amerykańskiej drużyny rozegrał 24 spotkania i zdobył jedną bramkę. Teraz będzie miał szansę pokazać się na poziomie Ekstraklasy.
Portal Meczyki.pl informuje, że Cracovia osiągnęła porozumienie z New York Red Bulls. W tym tygodniu Bogacz pojawi się w Krakowie, aby sfinalizować transfer. Pasy sprowadzą go w ramach wypożyczenia z opcją wykupu.
Co ciekawe, transferem Bogacza interesował się też Raków Częstochowa, ale to Cracovia wygrała rywalizację. 21-latek nie miał dotąd okazji, aby wystąpić w Ekstraklasie. Na jej zapleczu rozegrał 25 meczów i zdobył osiem bramek. To właśnie dobra postawa w barwach Miedzi sprawiła, że zainteresowani się nim Amerykanie.