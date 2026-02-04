Cracovia o krok od transferu napastnika. Chciał go też Raków

Cracovia tej zimy straciła Filipa Stojilkovicia i dopina temat transferu jego następcy. Ma nim zostać Wiktor Bogacz, który wróci ze Stanów Zjednoczonych - informuje portal Meczyki.pl.

Cracovia sprowadzi młodzieżowego reprezentanta Polski

Cracovia w pierwszej części sezonu cieszyła się z bramek Filipa Stojilkovicia. Wiosnę zaczęła już bez niego, gdyż ten zamarzył sobie transfer do Włoch. Przeniósł się do Pisy, która zapłaciła za niego trzy miliony euro. Pasy ruszyły więc na poszukiwania następcy swojego najskuteczniejszego piłkarza. Lada moment powinna dopiąć potrzebny transfer.

Na celowniku Cracovii znalazł się Wiktor Bogacz – młodzieżowy reprezentant Polski, który na początku 2025 roku opuścił kraj i trafił do Stanów Zjednoczonych. Za dwa miliony euro z Miedzi Legnica wykupił go New York Red Bulls. W MLS wymarzonej kariery nie zrobił – w sumie dla amerykańskiej drużyny rozegrał 24 spotkania i zdobył jedną bramkę. Teraz będzie miał szansę pokazać się na poziomie Ekstraklasy.

Portal Meczyki.pl informuje, że Cracovia osiągnęła porozumienie z New York Red Bulls. W tym tygodniu Bogacz pojawi się w Krakowie, aby sfinalizować transfer. Pasy sprowadzą go w ramach wypożyczenia z opcją wykupu.

🚨 Wiktor Bogacz krok od zostania nowym napastnikiem Cracovii. Jest porozumienie z New York Red Bulls. Wypożyczenie z opcją wykupu.



21-latek ma pojawić się w tym tygodniu w klubie.



Bogaczem był też zainteresowany Raków Częstochowa:



▶️ https://t.co/kIzaxJUQKl pic.twitter.com/jBRp3aRO9r — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) February 4, 2026

Co ciekawe, transferem Bogacza interesował się też Raków Częstochowa, ale to Cracovia wygrała rywalizację. 21-latek nie miał dotąd okazji, aby wystąpić w Ekstraklasie. Na jej zapleczu rozegrał 25 meczów i zdobył osiem bramek. To właśnie dobra postawa w barwach Miedzi sprawiła, że zainteresowani się nim Amerykanie.