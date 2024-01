IMAGO / Marius Simensen Na zdjęciu: Eneo Bitri

Runda jesienna w wykonaniu Cracovii nie była udana

W styczniu Pasy zapewniły już sobie usługi Patryka Sokołowskiego. Niebawem powinny poinformować o drugim wzmocnieniu

Do drużyny najprawdopodobniej dołączy Eneo Bitri. Albańczyk we wtorek przejdzie testy medyczne w Krakowie

Cracovia blisko drugiego zimowego wzmocnienia

To z pewnością nie była udana pierwsza połowa sezonu przy Józefa Kałuży. Cracovia wygrała zaledwie cztery mecze, więc nie może dziwić fakt, że drużyna flirtuje ze strefą spadkową. Obecnie Pasy mają przewagę tylko trzech punktów nad “kreską”, co zwiastuje niezwykle nerwową rundę wiosenną. Dyrektorzy krakowskiego klubu zdali sobie sprawę, że w obecnej sytuacji potrzebują wzmocnień. Póki co, proces ten idzie im dość niemrawo. Na początku miesiąca zapewnili sobie usługi dotychczasowego pomocnika Legii Warszawa, Patryka Sokołowskiego. Przez blisko trzy tygodnie nie udało im się sfinalizować kolejnej operacji.

Wszystko wskazuje jednak na to, że to w najbliższych godzinach lub dniach się zmieni. Cracovia we wtorek poinformowała bowiem, że na testy medyczne do stolicy Małopolski przybył Eneo Bitri.

ℹ️ 27-letni albański obrońca, Eneo Bitri przechodzi aktualnie testy medyczne przed dołączeniem do Cracovii. pic.twitter.com/sSbziOkeod — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) January 30, 2024

27-letni środkowy obrońca od początku tego sezonu jest zawodnikiem norweskiej Valerengi. Według skandynawskich dziennikarzy, przeniesie się on do Polski na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Defensor ma na koncie dwa występy w reprezentacji Albanii – oba miały miejsce w 2022 roku.

W bieżącej kampanii Bitri rozegrał niespełna trzysta ligowych minut w czterech meczach. Nie udało mu się w nich zanotować bramki czy asysty.

