Cracovia i Górnik myślą o transferze z pierwszej ligi. To czołowy strzelec

Łukasz Zjawiński ma ważną umowę tylko do końca sezonu. Polonia Warszawa chce go zatrzymać, ale ten spogląda w kierunku Ekstraklasy. Napastnikiem interesują się Cracovia i Górnik Zabrze - przekazał Łukasz Olkowicz w podcaście "Ofensywni".

Zjawiński w Ekstraklasie? Niekoniecznie z Polonią

Łukasz Zjawiński ma przed sobą kluczową decyzję w kontekście przyszłości. Jego umowa z Polonią Warszawa jest ważna tylko do 30 czerwca 2026 roku. Czarne Koszule oczywiście chcą zatrzymać swojego najlepszego strzelca, o czym otwarcie mówią działacze, ale ostateczna decyzja należy do zawodnika. Nie jest tajemnicą, że ten z zainteresowaniem spogląda w kierunku Ekstraklasy, gdzie ponownie chciałby się spróbować. Ma za sobą fantastyczny okres – w poprzednim sezonie strzelił na poziomie pierwszej ligi 23 bramki, a teraz ma ich na koncie już 14.

O Zjawińskim mówiło się już wcześniej w kontekście Wisły Kraków, ale ten chce do końca sezonu pozostać w Polonii. Co będzie dalej? Tego jeszcze nie wiadomo. Polonia stara się go przekonać, ale wiele zależy od tego, czy zdoła wywalczyć awans do Ekstraklasy. Nazwisko 24-latka znajduje się na radarach ekip z najwyższej klasy rozgrywkowej. Łukasz Olkowicz w podcaście „Ofensywni” wymienia dwie z nich – Cracovię oraz Górnika Zabrze.

To Cracovia ma być mocno zdeterminowana, aby pozyskać Zjawińskiego. W przeszłości regularnie sięgała po piłkarzy z pierwszej ligi – chociażby Patryka Makucha, który dzisiaj gra dla Rakowa Częstochowa.

Przenosiny do Polonii zupełnie odmieniły karierę Zjawińskiego. Do tej pory na poziomie Ekstraklasy rozegrał 47 spotkań i tylko raz trafił do siatki.