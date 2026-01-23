Cracovia dopina transfer pomocnika. Znaleziono następcę Maigaarda

Cracovia straciła Mikkela Maigaarda, który dołączył do Wieczystej Kraków. W jego miejsce do Pasów ma trafić Beno Selan z NK Bravo - donosi serwis Nogomania.com.

PressFocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Beno Selan wkrótce dołączy do Cracovii

Cracovia w trakcie zimowej przerwy rozstała się z kilkoma zawodnikami, w tym Michałem Rakoczym, Davidem Olafssonem, Davidem Jugasem oraz Mikkelem Maigaardem. Duński pomocnik przeniósł się do pierwszoligowej Wieczystej Kraków, która walczy o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Jak donosi serwis Nogomania.com, krakowski klub intensywnie pracuje nad sprowadzeniem Beno Selana, 21-letniego pomocnika NK Bravo. Informację potwierdził również Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Transfer Słoweńca może przynieść jego dotychczasowemu klubowi około 150 tysięcy euro, a kwota może wzrosnąć dzięki różnym premiom wynikającym z przyszłych sukcesów zawodnika.

Selanowi pozostało w Bravo tylko kilka miesięcy kontraktu. Jest również reprezentantem Słowenii U-21, w której ma na koncie sześć występów. W bieżącym sezonie rozegrał 20 meczów na wszystkich frontach, notując przy tym jedną asystę. Według Transfermarkt.de, wartość rynkowa zawodnika wynosi obecnie 500 tysięcy euro.

To nie jedyny ruch transferowy, nad którym pracuje krakowski klub. W planach jest także sprowadzenie Maxime Domingueza z Toronto FC. Po rundzie jesiennej Cracovia zajmuje szóste miejsce w tabeli Ekstraklasy. W pierwszym meczu po zimowej przerwie drużyna prowadzona przez Lukę Elsnera zmierzy się na wyjeździe z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza w ramach 19. kolejki.