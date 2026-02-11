fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luka Elsner

Cracovia wkrótce z kolejnym napastnikiem

Cracovia w tym sezonie radzi sobie dość dobrze. Trzeba powiedzieć, że być może nawet lepiej, niż można było się spodziewać. Pasy przede wszystkim doskonale weszły w tę kampanię i już od pierwszych kolejek udowodniły, że będą liczyć się w grze o najwyższe cele. Później przyszedł jednak lekki spadek formy i kilka odejść w zimowym okienku transferowym.

Niemniej do tej pory w rundzie wiosennej mają oni na koncie cztery punkty, co jest dobrym rezultatem. Wiadomo jednak, że władze klubu pracują jeszcze nad transferami. Ostatnio ogłoszone zostało pozyskanie Wiktora Bogacza, ale to nie będzie jedyny nowy napastnik. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, nowym piłkarzem Cracovii ma zostać niejaki Jean Batoum, a więc 23-letni Kameruńczyk występujący w izraelskim FC Ashdod. Do finalizacji tego ruchu pozostały już tylko ostatnie kwestie formalne i wkrótce ma zostać ogłoszony. Jednocześnie ekipa z Krakowa pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami.

Jean Batoum w tym sezonie rozegrał w sumie 21 spotkań i zdobył w nich pięć goli oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 350 tysięcy euro. W przeszłości poza grą w Izraelu rywalizował tylko w rodzimych rozgrywkach. Na koncie gracza urodzonego w 2002 roku są dwa występy w narodowej reprezentacji.

